Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Buzağı Desteklemesi Ödeme Takvimini Netleştirdik.
1 saat önce
IHAAW111816-EKO/10-01-2019- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Buzağı desteklemesi ödeme takvimini netleştirdik.
IHAAW111816-EKO/10-01-2019
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, "Buzağı desteklemesi ödeme takvimini netleştirdik. Birinci grupta 263 bin 519 yetiştiricimizin 320 milyon TL tutarındaki desteklemesini yarın saat 18.00 itibariyle ödüyoruz" dedi. 10.01.2019 11: 18: 16 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:24 Kaynak: İHA
Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak
Dünyanın En Zengin Çifti Boşanıyor!
İran, ABD'nin Olası İnternet Yaptırımına Karşı Türkiye ile İşbirliğini Artırdı
Sinema Hakkındaki Kanun Teklifi Kabul Edildi