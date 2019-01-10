Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Buzağı Desteklemesi Ödeme Takvimini Netleştirdik.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Buzağı Desteklemesi Ödeme Takvimini Netleştirdik.

1 saat önce

IHAAW111816-EKO/10-01-2019- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Buzağı desteklemesi ödeme takvimini netleştirdik.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,
IHAAW111816-EKO/10-01-2019

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Buzağı desteklemesi ödeme takvimini netleştirdik. Birinci grupta 263 bin 519 yetiştiricimizin 320 milyon TL tutarındaki desteklemesini yarın saat 18.00 itibariyle ödüyoruz" dedi. 10.01.2019 11: 18: 16 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:24 Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Ekonomi
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