Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Çiftçi desteklemeleri) Merakla beklenen destekleri bugün... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '(Çiftçi desteklemeleri) Merakla beklenen destekleri bugün... - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Çiftçi desteklemeleri) Merakla beklenen destekleri bugün...

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Çiftçi desteklemeleri) Merakla beklenen destekleri bugün açıklıyoruz, ödemelere bugün başlıyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Çiftçi desteklemeleri) Merakla beklenen destekleri bugün açıklıyoruz, ödemelere bugün başlıyoruz."

Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:10 Kaynak: AA
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