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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Çiftçi desteklemeleri) Merakla beklenen destekleri bugün...
7 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Çiftçi desteklemeleri) Merakla beklenen destekleri bugün açıklıyoruz, ödemelere bugün başlıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:10 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Çiftçi desteklemeleri) Merakla beklenen destekleri bugün açıklıyoruz, ödemelere bugün başlıyoruz."
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