Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den 2,6 milyar TL'lik destek müjdesi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Taraflar tüm anlaşmalara bağlı olduğunu ifade etti