Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Danıştayın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine... - Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Danıştayın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Danıştayın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi) Oranın tamamen tekrar cami olması, Türkiye'nin ve Türklerin 1453 yılından beri hakkıdır.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Danıştayın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi) Oranın tamamen tekrar cami olması, Türkiye'nin ve Türklerin 1453 yılından beri hakkıdır."
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10.07.2020 17:41:16. #1.13#
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