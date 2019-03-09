Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dövizden En Çok Etkilenen Sektörün Tarım Sektörü Olduğunu...
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IHAAW164553-EKO/09-03-2019- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dövizden en çok etkilenen sektörün tarım sektörü olduğunu belirterek, "İnşallah bu sene Toprak Mahsulleri Ofisi olarak sizlerin mahsullerinizi ürünlerinizi en iyi fiyatla alacağız.
IHAAW164553-EKO/09-03-2019
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, dövizden en çok etkilenen sektörün tarım sektörü olduğunu belirterek, "İnşallah bu sene Toprak Mahsulleri Ofisi
olarak sizlerin mahsullerinizi ürünlerinizi en iyi fiyatla alacağız. En az yüzde 25-30 daha fazla ödeyerek alacağız" dedi. 09.03.2019 16: 45: 53 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:51 Kaynak: İHA
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