Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dövizden En Çok Etkilenen Sektörün Tarım Sektörü Olduğunu...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dövizden En Çok Etkilenen Sektörün Tarım Sektörü Olduğunu...

38 dakika önce

IHAAW164553-EKO/09-03-2019- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dövizden en çok etkilenen sektörün tarım sektörü olduğunu belirterek, "İnşallah bu sene Toprak Mahsulleri Ofisi olarak sizlerin mahsullerinizi ürünlerinizi en iyi fiyatla alacağız.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dövizden En Çok Etkilenen Sektörün Tarım Sektörü Olduğunu..., System.String[]
IHAAW164553-EKO/09-03-2019

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dövizden en çok etkilenen sektörün tarım sektörü olduğunu belirterek, "İnşallah bu sene Toprak Mahsulleri Ofisi olarak sizlerin mahsullerinizi ürünlerinizi en iyi fiyatla alacağız. En az yüzde 25-30 daha fazla ödeyerek alacağız" dedi. 09.03.2019 16: 45: 53 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:51 Kaynak: İHA

Ekonomi
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