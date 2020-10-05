Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli drone ile tarla ilaçladı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli drone ile tarla ilaçladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kumandasını eline aldığı drone ile tarım alanını ilaçladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kumandasını eline aldığı drone ile tarım alanını ilaçladı. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bakan Pakdemirli, "İnşallah sözleşmeli tarımın da çıkmasıyla birlikte hem çiftçinin kendine girdi finansman problemi çözülmüş olacak hem gelirini garanti altına almış olacak hem enflasyonla ilgili problemler çözülmüş olacak hem de sanayi daha çok gelişecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi incelemelerde bulunmak için geldiği Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Çayırova Tohum Sertfikasyon Test Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Bakan Pakdemirli burada açılan stantlarda bölgeye ait tarımsal ürünler hakkında üreticilerden bilgiler aldı. Bakan Pakdemirli daha sonra Gebze ilçesinde bulunan bir üniversite kampüsü içerisinde yer alan Akıllı tarım Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Pakdemirli burada zirai araç dronunun kumandasını eline alarak tarım alanını suladı.

"Birkaç dakika içerisinde 20 dönümlük bir araziyi ilaçlamış olduk"

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pakdemirli, " İstanbul'a çok yakın bir mesafedeyiz. İstanbul gibi mega kentlerin etrafında dikey tarım üstlerimizin olması gerekiyor. Bence bu bölgede çok yerli yerinde. Biz bu konuda da gerekli katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu gerek Kocaeli Büyükşehir Belediyemize gerek üniversitemize bildirdik. Biraz önce de görmüş olduğunuz gibi drone ile bir ilaçlama yaptık. Birkaç dakika içerisinde 20 dönümlük bir araziyi ilaçlamış olduk. Bunun daha ölçekli bir yerde yapıldığını düşünün, hem işçilikten hem zamanlamadan tasarruf anlamına gelecek. Sadece bu işi ilaçlama anlamında düşünmeyin. Drone'lardaki görüntü işleme teknolojileri ile çok iyi duruma gelmiş durumdayız. Görüntü işleme teknolojileri sayesinde bitkilerin ne zaman hasta olduğunu, bitki hastalıklarının takibi konusunda da çok ciddi işler yapılabiliyor. Önümüzdeki birkaç 10 yılın bilgi ile yoğrulacağını var sayarsak tarım ve tarımın paydaşlarının da buradan uzak olmasını bekleyemeyiz. Biz de bakanlık olarak bu işin içinde varız diyoruz" dedi.

"Her büyük baş hayvanın kulağına bir küpe takılacak, bu küpe aslında bir cep telefonu özelliği taşıyor"

Tarım alanında önemli çalışmaların yapıldığını belirten Pakdemirli, "Biz bakanlık olarak 2020 yılını dijitalleşme yılı olarak ilan etmiştik. Bildiğiniz üzere burada da iki tane büyük projemiz var. Birisi elektrikli traktör, çok yakın zamanda seri üretimi olacak bir ürünümüz. Çiftçimiz tarlada yüzde 80'e varan bir yakıt tasarrufu sağlayacak. Diğer yandan Türkiye'de hayvan sağlığı, varlığı ve refahını takip etmek amacıyla da dijital kulak küpesi dediğimiz her bir projemiz var. Her büyük baş hayvanın kulağına bir küpe takılacak, bu küpe aslında bir cep telefonu özelliği taşıyor. Biz her birkaç günde bir Tükriye'deki hayvan varlığı, bunların kızışma periyotlarından, verimliliklerinden, varsa ağrı bölgelerini takip etme şansımız olacak. Ülkemiz gerçekten sağlıklı ürünler üreten bir ülke. Burada teknolojinin üretimiyle bu konudaki iddiamızı arttırmış olacağız" diye konuştu.

"Sözleşmeli tarımın da çıkmasıyla birlikte çiftçimiz gelirini garanti altına almış olacak"

Son olarak sözleşmeli tarım projesine de değinen Pakdemirli, "Ülke olarak bizim yapmamız gereken şey şu; hem ihracatta hem de üretimde yapmış olduğumuz üretimlerin kilo başındaki katma değerini arttırmamız gerekiyor. Bunun için de ancak tarım ürünlerinin üretildikten sonra işlenmesi sürecinde de ekstra gereğinin yapılması gerekiyor. Biz burada sözleşmeli tarımı da önemsiyoruz. Yeni dönemde mecliste sözleşmeli tarımla alakalı yasa tasarımız da var. İnşallah sözleşmeli tarımın da çıkmasıyla birlikte hem çiftçinin kendine girdi finansman problemi çözülmüş olacak hem gelirini garanti altına almış olacak hem enflasyonla ilgili problemler çözülmüş olacak hem de sanayi daha çok gelişecek" şeklinde konuştu.

(İHA)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli drone ile tarla ilaçladı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli drone ile tarla ilaçladı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli drone ile tarla ilaçladı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli drone ile tarla ilaçladı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli drone ile tarla ilaçladı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli drone ile tarla ilaçladı

Bekir Pakdemirli, Cep Telefonu, Tarım, Drone, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 14:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli drone ile tarla ilaçladı - Son Dakika

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