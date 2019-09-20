Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Eğer yapabilirsek sütte bir ekstra zam yapma konusunda...
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Eğer yapabilirsek sütte bir ekstra zam yapma konusunda kararlılığımız var. Süt Konseyine tavsiye kararı olarak yapabiliyorsak süt zammı, yapamıyorsak da desteklerin kış döneminde artışı gündeme gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:26 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Eğer yapabilirsek sütte bir ekstra zam yapma konusunda kararlılığımız var. Süt Konseyine tavsiye kararı olarak yapabiliyorsak süt zammı, yapamıyorsak da desteklerin kış döneminde artışı gündeme gelecek."
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