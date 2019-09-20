Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Eğer yapabilirsek sütte bir ekstra zam yapma konusunda...
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Eğer yapabilirsek sütte bir ekstra zam yapma konusunda...

50 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Eğer yapabilirsek sütte bir ekstra zam yapma konusunda kararlılığımız var. Süt Konseyine tavsiye kararı olarak yapabiliyorsak süt zammı, yapamıyorsak da desteklerin kış döneminde artışı gündeme gelecek.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Eğer yapabilirsek sütte bir ekstra zam yapma konusunda kararlılığımız var. Süt Konseyine tavsiye kararı olarak yapabiliyorsak süt zammı, yapamıyorsak da desteklerin kış döneminde artışı gündeme gelecek."

Bekir Pakdemirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:26 Kaynak: AA
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