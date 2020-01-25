Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Elazığ Bölgemizde (Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli... - Son Dakika
Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Elazığ Bölgemizde (Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli... - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Elazığ Bölgemizde (Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli...

17 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Elazığ Bölgemizde (Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illeri) bulunan 47 baraj ve gölette, Diyarbakır Bölgemizde (Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Siirt illeri) bulunan 30 baraj ve gölette, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Bölge Müdürlüklerimizde yer alan...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Elazığ Bölgemizde ( Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illeri) bulunan 47 baraj ve gölette, Diyarbakır Bölgemizde (Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Siirt illeri) bulunan 30 baraj ve gölette, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Bölge Müdürlüklerimizde yer alan tüm baraj ve göletler ilgili teknik personelimizce tetkik edilmiş olup, herhangi bir hasar tespit edilmemiştir." - ANKARA

Bekir Pakdemirli, Malatya, Bingöl, Elazığ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:17 Kaynak: İHA
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