Son Dakika › Politika › Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Elazığ Bölgemizde (Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli... - Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Elazığ Bölgemizde (Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli...
17 dakika önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Elazığ Bölgemizde (Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illeri) bulunan 47 baraj ve gölette, Diyarbakır Bölgemizde (Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Siirt illeri) bulunan 30 baraj ve gölette, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Bölge Müdürlüklerimizde yer alan... Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:17 Kaynak: İHA
Son Dakika Ertem Şener, deprem bölgesine gidecek öğrencilerin yol parasını karşılayacak Elazığ'da enkaz altında bir bebeğin dünyaya geldiği konuşuluyor Depremin yaşattığı panik ve korku anı kamerada Abdullah Gül'den Elazığ depremiyle ilgili dikkat çeken çıkış: Umarım uyarıcı olur