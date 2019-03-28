Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Fındık Hakikaten Çok Önemli. Başta Cumhurbaşkanımız Olmak...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Fındık hakikaten çok önemli. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere üreticinin hep yanında olduk, bundan sonra da olacağız. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Fındık hakikaten çok önemli. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere üreticinin hep yanında olduk, bundan sonra da olacağız. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Toprak Mahsulleri Ofisi belli senelerde ihtiyaç oluyor, devreye giriyor, belli senelerde girmiyor. İhtiyaç olduğu müddetçe de Toprak Mahsulleri Ofisi fındık üreticisinin yanında olacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Fiyatı Bin Liraya Kadar Çıkan Rahibe Fizan Tavuk Cinsini Görenler Hayran Kalıyor

Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

İkinci El Araçta KDV İndiriminin Detayları Belli Oldu

Çin, Türkiye'deki Yatırımlarını İkiye Katlayacak