Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Fındık Hakikaten Çok Önemli. Başta Cumhurbaşkanımız Olmak...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Fındık Hakikaten Çok Önemli. Başta Cumhurbaşkanımız Olmak...

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Fındık hakikaten çok önemli. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere üreticinin hep yanında olduk, bundan sonra da olacağız. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Fındık hakikaten çok önemli. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere üreticinin hep yanında olduk, bundan sonra da olacağız. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Toprak Mahsulleri Ofisi belli senelerde ihtiyaç oluyor, devreye giriyor, belli senelerde girmiyor. İhtiyaç olduğu müddetçe de Toprak Mahsulleri Ofisi fındık üreticisinin yanında olacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:24 Kaynak: AA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Bekir Pakdemirli, Ekonomi
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