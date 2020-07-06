Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını) Şimdilik... - Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını) Şimdilik...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını) Şimdilik yerleşim alanlarıyla ilgili önemli bir tehlike yok. Eğer ihtiyaç olursa ve gerekli görülürse o köylerimizle ilgili gerekli tedbirleri alırız."
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: " (Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını) Şimdilik yerleşim alanlarıyla ilgili önemli bir tehlike yok. Eğer ihtiyaç olursa ve gerekli görülürse o köylerimizle ilgili gerekli tedbirleri alırız."
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7.07.2020 02:08:44. #1.13#
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