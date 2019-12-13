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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemeleri bugün saat...
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemeleri bugün saat 18.00'den sonra ödenmeye başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:55 Kaynak: İHA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemeleri bugün saat 18.00'den sonra ödenmeye başlayacak. 435 işletmeye 148 bin 178 baş hayvan için toplam 39,4 milyon TL ödenecek." - ANKARA
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