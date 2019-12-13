Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemeleri bugün saat... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemeleri bugün saat... - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemeleri bugün saat...

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemeleri bugün saat 18.00'den sonra ödenmeye başlayacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemeleri bugün saat 18.00'den sonra ödenmeye başlayacak. 435 işletmeye 148 bin 178 baş hayvan için toplam 39,4 milyon TL ödenecek." - ANKARA

Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyarbakır'da 1 milyon liranın sahibi aranıyor
Karacaahmet ve Zincirlikuyu'da boş mezar fiyatı 34 bin lira oldu Banka çalışanı zimmetine 1,5 milyon TL geçirmekten tutuklandı Bakan müjdeyi verdi! Hastalıktan ari işletme destek ödemeleri bugün başlıyor

Son Dakika Haberleri
21:10 Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi - Son Dakika
21:10 ANADOLU YAKASI'NININ SUÇ MAKİNELERİ YAKALANDI; KAÇMA ANLARI KAMERADA - Son Dakika
21:10 İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması - Son Dakika
21:09 Eşini öldürüp, polise haber veren koca, kazma sapıyla dövmüş (2) - Son Dakika
21:03 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sertçelik: "ABD Senatosu'nun aldığı karar yok hükmündedir" - Son Dakika
20:59 Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı - Son Dakika
20:04 Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 4 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 21:11:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemeleri bugün saat... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]