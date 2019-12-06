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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Hayvan ithalatının sonlandırılması konusunda son derece...
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Hayvan ithalatının sonlandırılması konusunda son derece kararlıyız. Kimsenin, besicimizin, üreticimizin, yetiştiricimizin ekmeğiyle oynamasına müsade etmeyeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:04 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Hayvan ithalatının sonlandırılması konusunda son derece kararlıyız. Kimsenin, besicimizin, üreticimizin, yetiştiricimizin ekmeğiyle oynamasına müsade etmeyeceğiz."
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