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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(İmralı Adası'ndaki yangın) Yangın kontrol altında.
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(İmralı Adası'ndaki yangın) Yangın kontrol altında.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:08 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "( İmralı Adası'ndaki yangın) Yangın kontrol altında. Hemen sabah saatlerinden itibaren bir helikopter, 20 arazöz, iki dozerle yangına müdahale etmeye başladık."
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