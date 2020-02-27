Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(İmralı Adası'ndaki yangın) Yangın kontrol altında. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '(İmralı Adası'ndaki yangın) Yangın kontrol altında. - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(İmralı Adası'ndaki yangın) Yangın kontrol altında.

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(İmralı Adası'ndaki yangın) Yangın kontrol altında.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "( İmralı Adası'ndaki yangın) Yangın kontrol altında. Hemen sabah saatlerinden itibaren bir helikopter, 20 arazöz, iki dozerle yangına müdahale etmeye başladık."

Bekir Pakdemirli, İmralı Adası, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öcalan'ın tutulduğu İmralı Adası'nda yangın çıktı
Yaşlı adam cinsel organı, boğazı ve bileklerindeki kesiklerle ölü bulundu "Savaş suçu işliyorsunuz" diyen Almanya, Rusya ve Esed rejimine ateşkes çağrısı yaptı Son dakika: Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman görevden alındı

Son Dakika Haberleri
19:42 Gizem Arıkan: Yen proje için görüşmelerim sürüyor
19:42 Gülin İyigün: Setleri çok özledim
19:08 Britney Spears'ın dans ederken ayağı kırıldı! Kırık sesi videoda çok net duyuluyor
18:39 Kerem Deveci: En karanlık anda size cesaret veren şey ideallerinizdir
18:38 Britney Spears dans video çekerken ayağını kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 19:47:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(İmralı Adası'ndaki yangın) Yangın kontrol altında. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]