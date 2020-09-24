Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli: 34 projeye 35 milyon lira hibe sağlanacak - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli: 34 projeye 35 milyon lira hibe sağlanacak

Son dakika haberlerine göre TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri 8'inci Başvuru Çağrısı 4'üncü grup sonuçlarının belli olduğunu belirterek, bu kapsamda destek almaya hak kazanan 34 projeye 35 milyon lira hibe sağlanacağını açıkladı.

Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli: 34 projeye 35 milyon lira hibe sağlanacak, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri 8'inci Başvuru Çağrısı 4'üncü grup sonuçlarının belli olduğunu belirterek, bu kapsamda destek almaya hak kazanan 34 projeye 35 milyon lira hibe sağlanacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, IPARD programını uygulayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK), 16 farklı alt sektörde 42 ilde yapılacak yatırımlara hibe desteği sağlayarak yatırımcıların hayallerini gerçekleştirmeye devam ettiğini bildirdi. Pakdemirli, "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması sektörü çerçevesinde, et ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, süt toplama merkezleri, meyve-sebze soğuk hava depoları, işleme ve paketleme tesisleri ile su ürünleri işleme ve pazarlama yatırımlarına destek veriyoruz. AB standartlarında üretim ve işleme tesislerinin kurulmasına ve modernizasyonuna yüzde 40 ila yüzde 50 arasında hibe desteği sağlıyoruz. Bu bağlamda TKDK'nın uyguladığı IPARD II Programı çerçevesinde 25 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan 8'inci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında uygun bulunan projelerin 4'üncü grup sonuçları belli oldu. Destek almaya hak kazanan 34 projeye 35 milyon lira hibe sağlanacak. Bu hibe sayesinde 90 milyon TL tutarında yatırımın hayata geçirilmesini hedefliyoruz" dedi.Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar tedbirinde açıklanan projelerin; 10'u süt işleme tesisi ve süt toplama merkezi, 6'sı kırmızı et işleme ve kesimhane, 1'i kanatlı eti işleme ve kesimhane, 3'ü su ürünleri işleme yatırımı, 14'ü ise meyve-sebze işleme ve soğuk hava deposu yatırımlarını kapsıyor.

ANKARA, -


Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 13:53 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli: 34 projeye 35 milyon lira hibe sağlanacak - Son Dakika Ekonomi

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