Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İyi tarım ve organik tarım destek ödemeleri kapsamında 123...
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İyi tarım ve organik tarım destek ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395 milyon 890 bin 789 TL ödeme yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:58 Kaynak: İHA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İyi tarım ve organik tarım destek ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395 milyon 890 bin 789 TL ödeme yapılacak. Destek ödemeleri 20 Eylül'de başlayacak" dedi. - İSTANBUL
Bakan Pakdemirli: Tarım desteği kapsamında 395,9 milyon TL ödeme yapılacak Kılıçdaroğlu'ndan '2023'te Cumhurbaşkanlığı adayıyım' diyen İnce hakkında ilk açıklama: Şu anda bizim gündemimizde değil Son dakika: Motorine 15 kuruş indirim geldi Adnan Oktar mahkemede de aynı! Kadın sanıklara "Çok güzelsiniz" itirafı