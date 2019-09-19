Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; "İyi Tarım ve organik tarım destek ödemeleri kapsamında 123...
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- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; "İyi Tarım ve organik tarım destek ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395 milyon 890 bin 789 TL ödeme yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:03 Kaynak: İHA
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; "İyi Tarım ve organik tarım destek ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395 milyon 890 bin 789 TL ödeme yapılacak. Destek ödemeleri 20 Eylül'de başlayacak" dedi.
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