Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; "İyi Tarım ve organik tarım destek ödemeleri kapsamında 123...
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; "İyi Tarım ve organik tarım destek ödemeleri kapsamında 123...

53 dakika önce

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; "İyi Tarım ve organik tarım destek ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395 milyon 890 bin 789 TL ödeme yapılacak.

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; "İyi Tarım ve organik tarım destek ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395 milyon 890 bin 789 TL ödeme yapılacak. Destek ödemeleri 20 Eylül'de başlayacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; İyi Tarım ve organik tarım destek ödemeleri kapsamında 123...

Bekir Pakdemirli, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:03 Kaynak: İHA
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Bakan Pakdemirli: Tarım desteği kapsamında 395,9 milyon TL ödeme yapılacak
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