Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Karabağlar'da 3 gün önce çıkan ve Menderes ile...
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Karabağlar'da 3 gün önce çıkan ve Menderes ile Seferihisar ilçelerine kadar uzanan orman yangınının kontrol altına alındığını belirtti. Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:17 Kaynak: İHA
CHP'li Atila Sertel'den İzmir'deki orman yangınlarıyla ilgili önemli iddia Bakan Pakdemirli: İzmir'deki orman yangınını kontrol altına aldık "Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyen kadın, şifalı olduğunu söylediği kanını içirdi Suat Kaya, 20 yıllık peruğunu çıkardı