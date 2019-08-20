Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Karabağlar'da 3 gün önce çıkan ve Menderes ile...
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Karabağlar'da 3 gün önce çıkan ve Menderes ile...

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Karabağlar'da 3 gün önce çıkan ve Menderes ile Seferihisar ilçelerine kadar uzanan orman yangınının kontrol altına alındığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Karabağlar'da 3 gün önce çıkan ve Menderes ile..., System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Karabağlar'da 3 gün önce çıkan ve Menderes ile Seferihisar ilçelerine kadar uzanan orman yangınının kontrol altına alındığını belirtti. - İZMİR
Bekir Pakdemirli, Karabağlar, Menderes, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:17 Kaynak: İHA
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