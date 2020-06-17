Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de yeni alınan yangın söndürme uçağının tanıtımını... - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de yeni alınan yangın söndürme uçağının tanıtımını...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de yeni alınan yangın söndürme uçağının tanıtımını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 06:28 Kaynak: DHA
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