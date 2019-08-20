Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karabağlar yangını) Zaman zaman parlamalar olabilecektir...
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karabağlar yangını) Zaman zaman parlamalar olabilecektir...

13 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karabağlar yangını) Zaman zaman parlamalar olabilecektir ama bu saat itibarıyla artık söndürme faaliyetleri neredeyse sonlanmış vaziyettedir.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: " (Karabağlar yangını) Zaman zaman parlamalar olabilecektir ama bu saat itibarıyla artık söndürme faaliyetleri neredeyse sonlanmış vaziyettedir. Bundan sonra saha soğutulacak ve akabinde de diğer faaliyetlere geçilecek."
Bekir Pakdemirli, Karabağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:10 Kaynak: AA
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