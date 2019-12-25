Son Dakika › Güncel › Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '(Karadeniz'deki örtü yangınları) Soğutma ve söndürme... - Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karadeniz'deki örtü yangınları) Soğutma ve söndürme...
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karadeniz'deki örtü yangınları) Soğutma ve söndürme çalışmaları 15 yangında devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:16 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "( Karadeniz'deki örtü yangınları) Soğutma ve söndürme çalışmaları 15 yangında devam ediyor. Kontrol altına henüz alınmamış 2 tane önemli yangınımız var."
Son Dakika İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi Bakan Selçuk'tan duygusal paylaşım! Beğeni yağdı Kayınvalidesini reddeden gelini, eşi zorla hamile bıraktı Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu