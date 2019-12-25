Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karadeniz'deki örtü yangınları) Soğutma ve söndürme... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '(Karadeniz'deki örtü yangınları) Soğutma ve söndürme... - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karadeniz'deki örtü yangınları) Soğutma ve söndürme...

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karadeniz'deki örtü yangınları) Soğutma ve söndürme çalışmaları 15 yangında devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "( Karadeniz'deki örtü yangınları) Soğutma ve söndürme çalışmaları 15 yangında devam ediyor. Kontrol altına henüz alınmamış 2 tane önemli yangınımız var."

Bekir Pakdemirli, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:16 Kaynak: AA
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