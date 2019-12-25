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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karadeniz Bölgesindeki yangınlar) Şu anda hava...
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karadeniz Bölgesindeki yangınlar) Şu anda hava araçlarının uçamadığı bir ortamdayız. Bundan dolayı havadan müdahale kolay bir iş değil."
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:26 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: " (Karadeniz Bölgesindeki yangınlar) Şu anda hava araçlarının uçamadığı bir ortamdayız. Bundan dolayı havadan müdahale kolay bir iş değil."
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