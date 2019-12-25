Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karadeniz Bölgesindeki yangınlar) Toplamda 260 hektar... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '(Karadeniz Bölgesindeki yangınlar) Toplamda 260 hektar... - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karadeniz Bölgesindeki yangınlar) Toplamda 260 hektar...

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karadeniz Bölgesindeki yangınlar) Toplamda 260 hektar alan zarar gördü.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: " (Karadeniz Bölgesindeki yangınlar) Toplamda 260 hektar alan zarar gördü. Bunun 10 hektarı fındık bahçesi. Tarım Müdürümüzden aldığım bilgiye göre 10 hektarın hepsinde de önemli bir zarar yok."

Bekir Pakdemirli, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:32 Kaynak: AA
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