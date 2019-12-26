Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz Bölgesindeki tüm yangınların kontrol altına... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz Bölgesindeki tüm yangınların kontrol altına... - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz Bölgesindeki tüm yangınların kontrol altına...

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz Bölgesindeki tüm yangınların kontrol altına alındığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz Bölgesindeki tüm yangınların kontrol altına..., System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz Bölgesindeki tüm yangınların kontrol altına alındığını bildirdi.

Bekir Pakdemirli, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:12 Kaynak: AA
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