Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz Bölgesindeki tüm yangınların kontrol altına... - Son Dakika

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz Bölgesindeki tüm yangınların kontrol altına...
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz Bölgesindeki tüm yangınların kontrol altına alındığını bildirdi. Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:12 Kaynak: AA
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