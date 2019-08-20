Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Kasım ayında Guinness rekorlar kitabına girme projemiz...
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Kasım ayında Guinness rekorlar kitabına girme projemiz var. İzmir, Muğla, Fethiye ile beraber çeşitli bölgelerde aynı anda 3 milyon fidan dikerek Guinness rekorlar kitabına gireceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:28 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
: "Kasım ayında Guinness rekorlar kitabına girme projemiz var. İzmir
, Muğla
, Fethiye
ile beraber çeşitli bölgelerde aynı anda 3 milyon fidan dikerek Guinness rekorlar kitabına gireceğiz. 11 Kasım saat 11.00'de tüm vatandaşlarımızı Guinness rekorlar kitabına girmek üzere açıklayacağımız illerde fidan dikimine davet ediyorum."
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