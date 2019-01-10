Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kenevir Üretim Alanlarını Büyüteceğiz" Dedi.
1 saat önce
IHAAW111742-EKO/10-01-2019- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kenevir üretim alanlarını büyüteceğiz" dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:23 Kaynak: İHA
Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak
Dünyanın En Zengin Çifti Boşanıyor!
İran, ABD'nin Olası İnternet Yaptırımına Karşı Türkiye ile İşbirliğini Artırdı
Sinema Hakkındaki Kanun Teklifi Kabul Edildi