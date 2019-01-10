Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kenevir Üretim Alanlarını Büyüteceğiz" Dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kenevir Üretim Alanlarını Büyüteceğiz" Dedi.

1 saat önce

IHAAW111742-EKO/10-01-2019- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kenevir üretim alanlarını büyüteceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,
IHAAW111742-EKO/10-01-2019

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kenevir üretim alanlarını büyüteceğiz" dedi. 10.01.2019 11: 17: 42 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:23 Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Kenevir, Ekonomi
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