Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nin İlk...
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IHAAW104425-EKO/05-03-2019- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nin ilk aşamasında 30 bin haneye ulaşılacaktır.
IHAAW104425-EKO/05-03-2019
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nin ilk aşamasında 30 bin haneye ulaşılacaktır. Birinci aşama için bütçe 52 bucuk milyon Euro olacaktır. Toplam bütçe 98 milyon Euro'ya ulaşacaktır" dedi. 05.03.2019 10: 44: 25 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:51 Kaynak: İHA
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