Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nin İlk...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nin İlk...

16 dakika önce

IHAAW104425-EKO/05-03-2019- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nin ilk aşamasında 30 bin haneye ulaşılacaktır.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,
IHAAW104425-EKO/05-03-2019

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nin ilk aşamasında 30 bin haneye ulaşılacaktır. Birinci aşama için bütçe 52 bucuk milyon Euro olacaktır. Toplam bütçe 98 milyon Euro'ya ulaşacaktır" dedi. 05.03.2019 10: 44: 25 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:51 Kaynak: İHA

Ekonomi
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