Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Kırsaldaki Üreticimizin ve Girişimcimizin Her Zaman...
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Kırsaldaki üreticimizin ve girişimcimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha güçlü şekilde gösteriyoruz.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
: "Kırsaldaki üreticimizin ve girişimcimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha güçlü şekilde gösteriyoruz. IPARD-2 kapsamında 5. başvuru çağrısıyla toplam 250 milyon avro, yani 1,5 milyar liralık hibe paketini üreticimize, yatırımcımıza sunuyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:46 Kaynak: AA
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