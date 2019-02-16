Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Kırsaldaki Üreticimizin ve Girişimcimizin Her Zaman...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Kırsaldaki Üreticimizin ve Girişimcimizin Her Zaman...

40 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Kırsaldaki üreticimizin ve girişimcimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha güçlü şekilde gösteriyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Kırsaldaki üreticimizin ve girişimcimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha güçlü şekilde gösteriyoruz. IPARD-2 kapsamında 5. başvuru çağrısıyla toplam 250 milyon avro, yani 1,5 milyar liralık hibe paketini üreticimize, yatırımcımıza sunuyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:46 Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Güncel
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