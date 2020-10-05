Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kocaeli'de - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kocaeli'de
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gelişi İstiklal marşının okunması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sunumundan detaylar KOCAELİ - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gebze Teknik Üniversitesi akademik yılı açılışı ve "Akıllı Tarım Uygulamaları İşbirliği Protokolü...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gelişi
İstiklal marşının okunması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sunumundan detaylar
KOCAELİ - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gebze Teknik Üniversitesi akademik yılı açılışı ve "Akıllı Tarım Uygulamaları İşbirliği Protokolü İmza Töreni"ne katıldı. Bakan Pakdemirli, Muş'un Malazgirt ilçesinde 121 dönüm araziye elektrikli traktör sürümüyle çizilen Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın silüetine ilişkin bilgi verdi.
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