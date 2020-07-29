Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Mısır alım fiyatı) Geçen yıl 1150 lira olan fiyatı bu...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Mısır alım fiyatı) Geçen yıl 1150 lira olan fiyatı bu sene yüzde 15 artırarak 1325 lira olarak belirledik"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Mısır alım fiyatı) Geçen yıl 1150 lira olan fiyatı bu sene yüzde 15 artırarak 1325 lira olarak belirledik"

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 11:07

Kaynak: AA

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