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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'da konuştu: (2) - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'da konuştu: (2)

11.08.2021 17:07
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'da konuştu: (2), System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 9 ilde 10 bin 829 çiftçinin hasar tespitlerini yaptıklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 9 ilde 10 bin 829 çiftçinin hasar tespitlerini yaptıklarını bildirdi.

Pakdemirli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Muğla'nın Marmaris ilçesinde Öğretmenevi'nde düzenlediği toplantıda, yangınların 15. gününe girdiklerini, Köyceğiz yangının sönmesiyle günleri sıfırlayacaklarını söyledi.

Türkiye'nin şu ana kadar 53 ilde 288 orman yangınıyla mücadele ettiğini aktaran Pakdemirli, bu yangınların 285'inin kontrol altına alındığını, Muğla Köyceğiz, Antalya Manavgat, Burdur Bucak yangınlarına müdahalenin devam ettiğini dile getirdi.

Orman yangınları dışında 247 kırsal yangına da müdahale ettiklerine değinen Pakdemirli, "Yangınlara 14 uçak, 9 İHA, 66 helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 430 iş makinası ve 5 bin 250 personelle müdahale ediyoruz." dedi.

Milas yangınının nevi şahsına münhasır bir yangın olduğuna işaret eden Pakdemirli, "Orman mühendislerinin ancak okul kitaplarında okuduğu kadar çok kompleks bir yangındı. Makilik alanda alttan alttan, kanser gibi ilerleyen bir yangınla mücadele ettik. Yangın doğu bölgesine taşındıktan sonra çok ciddi mücadele ettik. Belki havadan 50 bin tonun üzerinden su atmamıza rağmen yangını söndürmek söz konusu olmadı. Karadan da ciddi şekilde kilometrelerce yol yaparak, parça parça ayırarak yangının kalbine kadar girmemiz gerekti. Bunu yaptık ve başarılı olduk." ifadelerini kullandı.

Milas yangının büyük emek ve gayretle kontrol altına alındığını anlatan Pakdemirli, bölgede 20-25 arazözün 24 saat devriye gezerek küçük tütmeler ve alevlenmelere anında müdahale edeceğini dile getirdi.

Köyceğiz yangının engebeli ormanlık alanda şiddetli rüzgarın etkisiyle devam etiğine dikkati çeken Pakdemirli, teknik olarak kontrol altına alındı demenin henüz erken olduğunu ancak çalışmaların olumlu gittiğini vurguladı.

"10 bin 829 çiftçinin hasar tespitlerini yaptık"

Pakdemirli, Manavgat Sarılar'da çıkan yangının yerleşim yerlerine yakın olduğunu ancak etkisini azalttığını, Bucak'taki yangının ise etkisini sürdürdüğünü ifade etti.

Hasar tespit çalışmalarını da sürdürdüklerini dile getiren Pakdemirli, şöyle konuştu:

" Adana, Antalya, Aydın, Muğla, Osmaniye, Mersin, Isparta, Denizli ve İzmir'de 30 ilçe, 191 köy, 10 bin 829 çiftçinin hasar tespitlerini yaptık. Bu tespitlere göre 72 bin dekar ekili dikili alan, 928 dekar sera, 395 büyükbaş, 4 bin 505 küçükbaş, 7 bin 749 arılı kovan, 29 bin 600 kanatlı hayvan, 6 bin 913 alet makine, 2 bin 590 ton depolu ürünler, 2 bin 598 tarımsal yapı zarar gördü. Küçükbaş, büyükbaş hayvanlar ile arı kovanları zararlarını tamamen hibe olarak karşılıyoruz. Bugünden itibaren ödemeler de başlıyor. Adana ve Mersin'de teslim edilmeye başlandı."

"Canlı canlı o bölgelerin yeniden yeşerdiğini birlikte göreceğiz"

Antalya'da ödemelerin yarından itibaren başlayacağı bilgisini veren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Antalya'ya 11 milyon lira ödenek aktarıldı. Muğla'da da bugün ödemeler başlıyor. Muğla'da 5 milyon 778 bin liralık ödeme yapılacak. TARSİM kapsamında 120 milyon bedelle sigorta ihbarı alındı. 6 milyon lirası cuma günü olmakla beraber hasar ödemelerine başlıyoruz. Bitkisel üretimde hasar tespit çalışmaları yürütülüyor. Tespitler tamamlandığında valilikler tarafından Ankara'ya yazılacak il acil destek ödeneği olarak tahsis yapıldıktan sonra ödemeler başlanacak. Yangından kısmen zarar gören budama bakım çalışmaları ile üretime devam edebilecek zeytinlikler için tekniğine uygun budama yapanlara 100 lira destekleme ödemesi yapacağız. Tohum, fide, fidan desteğimizi de yapacağız."

Pakdemirli, yangından zarar gören mahallere özel entegre tarımsal kalkınma projeleri kapsamında bölgeye özel su, orman ve mera kaynakları birlikte değerlendirerek çiftçilerin gelirini yükseltecek, üretimin katma değerini artıracak uygulamalar başlatacaklarını belirtti.

Yeşil vatanı korumak için cansiperane çalışan, gece gündüz dağ tepe demeyen orman kahramanlarının cesareti ve azmine aşık olduklarını anlatan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Sahada verilen bu mücadeleyi de aslında tarih yazacak. Şimdi yeşile dönüştürme, yaraları sarma vakti. Tarihimizin en büyük orman yangını felaketi olabilecek felaketi en az zararla ve el birliğiyle atlattık. Şeffaf bir şekilde yanan yerleri internet sitemizden paylaşacağız. O bölgede yapılan tüm uygulamamaları vatandaşlarımıza göstereceğiz. Yerine dikilecek fidanı, ektiğimiz tohumu en açık şekilde sayı vererek paylaşacağız. Canlı canlı o bölgelerin yeniden yeşerdiğini birlikte göreceğiz. Orman yan yana gelmiş basit ağaç topluluğu tanımından çok daha fazlasıdır. Yazın turuncusu, güzün sarısı, kışın beyazı, baharın yeşili ormanlarımızda ayrı bir güzel. Bu güzellikleri kollamaya devam edeceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız. Sözlerle değil özümüzle, icraatımızla gerçekleştireceğiz."

(Bitti)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'da konuştu: (2)
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'da konuştu: (2)
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'da konuştu: (2)
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'da konuştu: (2)
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'da konuştu: (2)

Bekir Pakdemirli, Köyceğiz, Antalya, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'da konuştu: (2) - Son Dakika


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