Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Ocak Ayında 2,3 Milyar Lira, Eski Parayla 2,3 Katrilyon...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Ocak Ayında 2,3 Milyar Lira, Eski Parayla 2,3 Katrilyon...

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Ocak ayında 2,3 milyar lira, eski parayla 2,3 katrilyon destek ödemelerini yaptık. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız da müjdesini verdi, ben de detaylarını vereceğim. Mart ayında da ödemelerimiz olacak, belki bu kadar, belki biraz daha fazla, onu mart ayında.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Ocak ayında 2,3 milyar lira, eski parayla 2,3 katrilyon destek ödemelerini yaptık. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız da müjdesini verdi, ben de detaylarını vereceğim. Mart ayında da ödemelerimiz olacak, belki bu kadar, belki biraz daha fazla, onu mart ayında açıklayalım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:22 Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konut Satışlarında Büyük Düşüş! Ocak'ta 72 Bin 937 Konut Satıldı El Yazısı Mektuplarla Müşteri Bulan Şirketin Hikayesi! Değeri 8 Yılda 1 Milyar Doları Geçti

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Manchester United'a Talip Oldu Deve Güreşlerine 300 Bin TL Değerinde Altınla Katılan Hanımağa, Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 16:07:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Ocak Ayında 2,3 Milyar Lira, Eski Parayla 2,3 Katrilyon...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]