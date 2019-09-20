Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Pendik'teki yangın) Yakalanan kişiyle ilgili görünen o ki...
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Pendik'teki yangın) Yakalanan kişiyle ilgili görünen o ki...

46 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Pendik'teki yangın) Yakalanan kişiyle ilgili görünen o ki bir terör bağlantısı mevcut."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "( Pendik'teki yangın) Yakalanan kişiyle ilgili görünen o ki bir terör bağlantısı mevcut."

Bekir Pakdemirli, Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:30 Kaynak: AA
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