Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Sayın Cumhurbaşkanımız aynen şunları söyledi; 'Hiç merak etmesinler, Karadenizli kardeşlerimin arkasındayız. Toprak Mahsulleri Ofisi bu sene de girecek ve alım (fındık alımı) yapacak.' "