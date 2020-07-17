Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Sayın Cumhurbaşkanımız aynen şunları söyledi; 'Hiç merak... - Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Sayın Cumhurbaşkanımız aynen şunları söyledi; 'Hiç merak...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Sayın Cumhurbaşkanımız aynen şunları söyledi; 'Hiç merak etmesinler, Karadenizli kardeşlerimin arkasındayız. Toprak Mahsulleri Ofisi bu sene de girecek ve alım (fındık alımı) yapacak.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Sayın Cumhurbaşkanımız aynen şunları söyledi; 'Hiç merak etmesinler, Karadenizli kardeşlerimin arkasındayız. Toprak Mahsulleri Ofisi bu sene de girecek ve alım (fındık alımı) yapacak.' "
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18.07.2020 00:19:22. #1.13#
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