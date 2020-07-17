Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Sayın Cumhurbaşkanımız aynen şunları söyledi; 'Hiç merak... - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Sayın Cumhurbaşkanımız aynen şunları söyledi; 'Hiç merak...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Sayın Cumhurbaşkanımız aynen şunları söyledi; 'Hiç merak etmesinler, Karadenizli kardeşlerimin arkasındayız. Toprak Mahsulleri Ofisi bu sene de girecek ve alım (fındık alımı) yapacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Sayın Cumhurbaşkanımız aynen şunları söyledi; 'Hiç merak etmesinler, Karadenizli kardeşlerimin arkasındayız. Toprak Mahsulleri Ofisi bu sene de girecek ve alım (fındık alımı) yapacak.' "

Toprak Mahsulleri Ofisi, Bekir Pakdemirli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 17:51 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Sayın Cumhurbaşkanımız aynen şunları söyledi; 'Hiç merak... - Son Dakika Ekonomi
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21:32
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21:09
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18:29
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