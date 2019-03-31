Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sofuoğlu İlkokulu'nda Oyunu Kullandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sofuoğlu İlkokulu'nda Oyunu Kullandı

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki'ye başarılar diliyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sofuoğlu İlkokulu'nda Oyunu Kullandı, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki'ye başarılar diliyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve eşi Ahu Pakdemirli, Beştepe Mahallesi Sofuoğlu İlkokulu'nda 1030 no'lu sandıkta oylarını kullandı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi dolayısıyla Beştepe Mahallesi Sofuoğlu İlkokulu 1030 no'lu sandıkta oyunu kullanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirmek için sabah eşimle birlikte geldik ve oyumuzu kullandık. Seçimlerin; vatanımıza, milletimize, devletimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah, akşam saatlerinde de neticesini alıyor olacağız. Ben buradan İzmir'e gidiyor olacağım. Gece geç saatlere kadar İzmir'de olup daha sonrasında Ankara'ya geleceğim. Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki'ye başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:05 Kaynak: İHA

Beştepe, Mehmet Özhaseki, Bekir Pakdemirli, Güncel
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