Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sofuoğlu İlkokulu'nda Oyunu Kullandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sofuoğlu İlkokulu'nda Oyunu Kullandı

44 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sofuoğlu İlkokulu'nda oyunu kullandıANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki'ye başarılar diliyorum " dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sofuoğlu İlkokulu'nda Oyunu Kullandı, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sofuoğlu İlkokulu'nda oyunu kullandı

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki'ye başarılar diliyorum " dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve eşi Ahu Pakdemirli, Beştepe Mahallesi Sofuoğlu İlkokulu'nda 1030 no'lu sandıkta oylarını kullandı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimi dolayısıyla Beştepe Mahallesi Sofuoğlu İlkokulu 1030 no'lu sandıkta oyunu kullanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirmek için sabah eşimle birlikte geldik ve oyumuzu kullandık. Seçimlerin; vatanımıza, milletimize, devletimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah, akşam saatlerinde de neticesini alıyor olacağız. Ben buradan İzmir'e gidiyor olacağım. Gece geç saatlere kadar İzmir'de olup daha sonrasında Ankara'ya geleceğim. Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki'ye başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:35 Kaynak: İHA

Ankara, Mehmet Özhaseki, Bekir Pakdemirli, Genel
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Oyların Sayılmaya Başlamasının Ardından Özhaseki'den İlk Değerlendirme: Keyfimiz Yerinde Oy Sayma İşlemine Başlanmasının Ardından CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan İlk Açıklama MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi'nin Sandığından CHP Adayı Tunç Soyer Çıktı
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