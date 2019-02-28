Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Su Ürünleri Yetiştiriciliği) Bugüne Kadar Vermiş...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Su Ürünleri Yetiştiriciliği) Bugüne Kadar Vermiş...

43 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Su ürünleri yetiştiriciliği) Bugüne kadar vermiş olduğumuz desteklerle yetiştirici sayısı bin 245'ten 2 bin 286'ya, üretimimiz 61 bin tondan 315 bin tona yükseldi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Su ürünleri yetiştiriciliği) Bugüne kadar vermiş olduğumuz desteklerle yetiştirici sayısı bin 245'ten 2 bin 286'ya, üretimimiz 61 bin tondan 315 bin tona yükseldi. İhracatımız 97 milyon dolardan 953 milyon dolara geldi. Bu yıl hedefimiz 1,1 milyar dolar. Bugün Türkiye 85 ülkeye ihracat yapar hale gelmiştir. Su ürünleri yetiştiricileri desteklerimizi de 1 Mart Cuma akşamı ödüyor olacağız. Bunun da toplamı 53 milyon lira."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:49 Kaynak: AA

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