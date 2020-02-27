Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, su ürünleri alanında faaliyet gösteren üreticilerin... - Son Dakika

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, su ürünleri alanında faaliyet gösteren üreticilerin...
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, su ürünleri alanında faaliyet gösteren üreticilerin hesaplarına yarın 66 milyon lira destekleme ödemesinin yapılacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:51 Kaynak: İHA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, su ürünleri alanında faaliyet gösteren üreticilerin hesaplarına yarın 66 milyon lira destekleme ödemesinin yapılacağını bildirdi. - ANTALYA
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