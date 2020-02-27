Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, su ürünleri alanında faaliyet gösteren üreticilerin... - Son Dakika
Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, su ürünleri alanında faaliyet gösteren üreticilerin... - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, su ürünleri alanında faaliyet gösteren üreticilerin...

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, su ürünleri alanında faaliyet gösteren üreticilerin hesaplarına yarın 66 milyon lira destekleme ödemesinin yapılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, su ürünleri alanında faaliyet gösteren üreticilerin..., System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, su ürünleri alanında faaliyet gösteren üreticilerin hesaplarına yarın 66 milyon lira destekleme ödemesinin yapılacağını bildirdi. - ANTALYA

Bekir Pakdemirli, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:51 Kaynak: İHA
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Son Dakika

66 milyon liralık destek, su ürünleri yetiştiricilerinin hesaplarına yarın yatırılacak
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