Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Tanzim Satış) Dün İtibarıyla 60 Ton Nohut, 50 Ton Yeşil...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Tanzim Satış) Dün İtibarıyla 60 Ton Nohut, 50 Ton Yeşil...

2 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Tanzim satış) Dün itibarıyla 60 ton nohut, 50 ton yeşil mercimek satışı tamamlandı, 35 ton da pirinç satılmak üzere depolara arz edilmiş oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Tanzim satış) Dün itibarıyla 60 ton nohut, 50 ton yeşil mercimek satışı tamamlandı, 35 ton da pirinç satılmak üzere depolara arz edilmiş oldu. Bin tonun üzerinde bakliyatımız şu anda satışa hazır. Yakın zamanda marketlerin de pazarların da tanzim satış fiyatına yaklaşacağına eminiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:29 Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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