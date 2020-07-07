Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarihi Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınının... - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarihi Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınının...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarihi Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarihi Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Bekir Pakdemirli, Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 10:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarihi Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınının... - Son Dakika
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