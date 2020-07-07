Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarihi Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınının...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarihi Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarihi Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 10:07 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarihi Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınının... - Son Dakika
Son Dakika 08:53 Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi 08:53 Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti 08:43 Cenazeye gittikleri araç kaza yaptı, karı-koca hayatını kaybetti 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:16 15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti 07:36 Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız 04:45 Arjantin'de 70 yıl önce bulunan balık fosilinin 70 milyon yıllık olduğu keşfedildi 04:38 Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi 00:29 İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler 23:13 Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu 22:28 50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi 19:09 Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi 18:55 Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim 15:36 Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı