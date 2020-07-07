Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarihi Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınının... - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli , tarihi Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

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