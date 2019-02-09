Son Dakika Haberleri: Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Tüm Felaketleri Kapsayacak Şekilde Ödeme Yapılacak

Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Tüm Felaketleri Kapsayacak Şekilde Ödeme Yapılacak

33 dakika önce

Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TARSİM sigortası dışında olan vatandaşlara sadece Antalya'da değil 1 Temmuz'dan bugüne kadar olan felaketleri kapsayacak ödeme yapılacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarımsal üretimin devamı ve en kısa zamanda yaraların sarılmasını sağlayabilmek için TARSİM sigortası dışında olan vatandaşlarımıza sadece Antalya'da değil, 1 Temmuz'dan bugüne kadar olan bütün felaketleri kapsayacak şekilde bir ödeme yapılacak." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:34 Kaynak: AA

Tarım Sigortaları Havuzu, Antalya, Bekir Pakdemirli, Ekonomi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müezzin, Camideki Teneşir Masası Üzerinde Ölü Bebek Buldu Bakan Pakdemirli: Düz Paket Uygulamasıyla Sigara Paketlerinin Cazibesi Ortadan Kaldırılacak

Bilet Bulamayan Vatandaşlar Şikayet Etti, Doğu Ekspresi İncelemeye Alındı Erdoğan'dan Çöken Binayla İlgili İlk Açıklama: 16 Vatandaşımıza Rahmet Diliyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 15:07:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Tüm Felaketleri Kapsayacak Şekilde Ödeme Yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]