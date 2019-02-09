Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Tüm Felaketleri Kapsayacak Şekilde Ödeme Yapılacak
33 dakika önce
Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TARSİM sigortası dışında olan vatandaşlara sadece Antalya'da değil 1 Temmuz'dan bugüne kadar olan felaketleri kapsayacak ödeme yapılacağını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarımsal üretimin devamı ve en kısa zamanda yaraların sarılmasını sağlayabilmek için TARSİM sigortası dışında olan vatandaşlarımıza sadece Antalya'da değil, 1 Temmuz'dan bugüne kadar olan bütün felaketleri kapsayacak şekilde bir ödeme yapılacak." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:34 Kaynak: AA
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