Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Tarımsal Destekler) Bugün İtibarıyla 1 Milyar 432 Milyon...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Tarımsal Destekler) Bugün İtibarıyla 1 Milyar 432 Milyon...

47 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Tarımsal destekler) Bugün itibarıyla 1 milyar 432 milyon lira ödeme yapmış olacağız, çiftçimize, üreticilerimize müjde mahiyetinde bu haberi vermek isterim."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Tarımsal destekler) Bugün itibarıyla 1 milyar 432 milyon lira ödeme yapmış olacağız, çiftçimize, üreticilerimize müjde mahiyetinde bu haberi vermek isterim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:01 Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Güncel
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