Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Tarımsal Destekler) Bugün İtibarıyla 1 Milyar 432 Milyon...
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Tarımsal destekler) Bugün itibarıyla 1 milyar 432 milyon lira ödeme yapmış olacağız, çiftçimize, üreticilerimize müjde mahiyetinde bu haberi vermek isterim."
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Tarımsal destekler) Bugün itibarıyla 1 milyar 432 milyon lira ödeme yapmış olacağız, çiftçimize, üreticilerimize müjde mahiyetinde bu haberi vermek isterim."
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:01 Kaynak: AA
Bakan Bekir Pakdemirli Müjdeyi Verdi! Ödemeler Bugün Başlıyor
Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Çiftçilere 1,4 Milyar TL'lik Destek Ödemesi Bugün Başladı
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