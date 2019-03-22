Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Tarımsal Destekler) Bugün İtibarıyla 1 Milyar 432 Milyon...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Tarımsal destekler) Bugün itibarıyla 1 milyar 432 milyon lira ödeme yapmış olacağız, çiftçimize, üreticilerimize müjde mahiyetinde bu haberi vermek isterim."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Tarımsal destekler) Bugün itibarıyla 1 milyar 432 milyon lira ödeme yapmış olacağız, çiftçimize, üreticilerimize müjde mahiyetinde bu haberi vermek isterim."

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Bakan Bekir Pakdemirli Müjdeyi Verdi! Ödemeler Bugün Başlıyor

Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Çiftçilere 1,4 Milyar TL'lik Destek Ödemesi Bugün Başladı

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