Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: " Tire'de, 14 Mart 2019 tarihinde temelini attığımız, 10 milyon dolar yatırım bedelli Tarım Kredi Yem Fabrikasını da inşallah Temmuz ayı itibariyle hizmete almayı planlıyoruz." - ANKARA