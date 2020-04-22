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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Tire'de, 14 Mart 2019 tarihinde temelini attığımız, 10...
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Tire'de, 14 Mart 2019 tarihinde temelini attığımız, 10 milyon dolar yatırım bedelli Tarım Kredi Yem Fabrikasını da inşallah Temmuz ayı itibariyle hizmete almayı planlıyoruz.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: " Tire'de, 14 Mart 2019 tarihinde temelini attığımız, 10 milyon dolar yatırım bedelli Tarım Kredi Yem Fabrikasını da inşallah Temmuz ayı itibariyle hizmete almayı planlıyoruz." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 12:10 Kaynak: İHA
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