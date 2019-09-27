Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "TMO'ya 7-16 Eylül arasında fındık teslim eden 18- 23 Eylül...
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "TMO'ya 7-16 Eylül arasında fındık teslim eden 18- 23 Eylül arasında kuru üzüm teslim eden, ELÜS yoluyla 20 Eylül'e kadar hububat ve bakliyat teslim eden üreticilerimiz bugünden itibaren paralarını tahsil edebilir.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:17 Kaynak: İHA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "TMO'ya 7-16 Eylül arasında fındık teslim eden 18- 23 Eylül arasında kuru üzüm teslim eden, ELÜS yoluyla 20 Eylül'e kadar hububat ve bakliyat teslim eden üreticilerimiz bugünden itibaren paralarını tahsil edebilir." - ANKARA
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