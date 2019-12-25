Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Trabzon'a geliyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Trabzon'a geliyor - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Trabzon'a geliyor

6 saat önce

Trabzon'da önceki akşam saatlerinde 11 ayrı ilçedeki 37 ayrı noktada başlayan örtü yangınları 5 ilçe ve 17 noktada devam ederken, yangınlarla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Tarım ve Ormanı Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bugün Trabzon'a geleceği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Trabzon'a geliyor, System.String[]

Trabzon'da önceki akşam saatlerinde 11 ayrı ilçedeki 37 ayrı noktada başlayan örtü yangınları 5 ilçe ve 17 noktada devam ederken, yangınlarla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Tarım ve Ormanı Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bugün Trabzon'a geleceği bildirildi.


Farklı zamanlarda çıkan örtü yangınlarına, Tarım ve Orman Bakanlığı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ile Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA'ların da bulunduğu toplam 98 araç ve 450 personel katılıyor. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangınlarda şuana kadar 100 hektarın üzerinde arazi zarar gördü.


Çıkan yangınların ardından Tarım ve Ormanı Bakanı Bekir Pakdemirli, incelemelerde bulunmak üzere bugün Trabzon'a geleceği öğrenildi. Bakan Pakdemirli'nin hava muhalefeti nedeniyle karayolu ile Ankara'dan Trabzon'a gelmek üzere hareket ettiği ve bugün öğleden sonra Trabzon'da olacağı belirtildi. - TRABZON

Bekir Pakdemirli, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:05 Kaynak: İHA
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