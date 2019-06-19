Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon'un Araklı ilçesindeki sel felaketinde hayatını...
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon'un Araklı ilçesindeki sel felaketinde hayatını...

18 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon'un Araklı ilçesindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon'un Araklı ilçesindeki sel felaketinde hayatını..., System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon'un Araklı ilçesindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:25 Kaynak: AA
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