Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Türkiye genelinde 2019'da 4,2 milyon ton yaş üzüm üretimi...
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Türkiye genelinde 2019'da 4,2 milyon ton yaş üzüm üretimi...

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Türkiye genelinde 2019'da 4,2 milyon ton yaş üzüm üretimi bekleniyor, bunun içinde çekirdekli ve diğerleri de var. Kuru üzüm rekoltesinin de 300 bin tonun fevkinde olması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Türkiye genelinde 2019'da 4,2 milyon ton yaş üzüm üretimi bekleniyor, bunun içinde çekirdekli ve diğerleri de var. Kuru üzüm rekoltesinin de 300 bin tonun fevkinde olması bekleniyor."

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:36 Kaynak: AA
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