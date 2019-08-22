Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Türkiye genelinde 2019'da 4,2 milyon ton yaş üzüm üretimi...
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Türkiye genelinde 2019'da 4,2 milyon ton yaş üzüm üretimi bekleniyor, bunun içinde çekirdekli ve diğerleri de var. Kuru üzüm rekoltesinin de 300 bin tonun fevkinde olması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:36 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Türkiye genelinde 2019'da 4,2 milyon ton yaş üzüm üretimi bekleniyor, bunun içinde çekirdekli ve diğerleri de var. Kuru üzüm rekoltesinin de 300 bin tonun fevkinde olması bekleniyor."
Pakdemirli'den, THK'ya yanıt: Vizontele'de 'Baba motor yok' diyor ya aynen öyle Türkiye'de Hint düğünlerinde tarihi rekor Esad'ın taciz ateşi sonrası Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile temastayız Gökhan Özoğuz, orman yangınları açıklamasında Vizontele örneği veren Bekir Pakdemirli'ye tepki gösterdi