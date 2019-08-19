Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Urla yangını neredeyse tamamen kontrol altında, soğutma...
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Urla yangını neredeyse tamamen kontrol altında, soğutma çalışmaları devam ediyor"
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:20 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
: "Urla
yangını neredeyse tamamen kontrol altında, soğutma çalışmaları devam ediyor"
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