Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Urla yangını neredeyse tamamen kontrol altında, soğutma...
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Urla yangını neredeyse tamamen kontrol altında, soğutma...

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Urla yangını neredeyse tamamen kontrol altında, soğutma çalışmaları devam ediyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Urla yangını neredeyse tamamen kontrol altında, soğutma çalışmaları devam ediyor"
Bekir Pakdemirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:20 Kaynak: AA
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