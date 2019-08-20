Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Üzülerek görüyorum ki yangın fırsatçıları var, bunların...
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Üzülerek görüyorum ki yangın fırsatçıları var, bunların bir kısmına ben klavye silahşorları diyorum.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:16 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
: "Üzülerek görüyorum ki yangın fırsatçıları var, bunların bir kısmına ben klavye silahşorları diyorum. Yangının ne olduğunu bilmeden hayatlarında bir defa buraya gelmeyen, bu işi siyasal, kişisel ranta çevirmeye çalışan insanlar var."
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