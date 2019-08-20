Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Üzülerek görüyorum ki yangın fırsatçıları var, bunların...
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Üzülerek görüyorum ki yangın fırsatçıları var, bunların...

6 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Üzülerek görüyorum ki yangın fırsatçıları var, bunların bir kısmına ben klavye silahşorları diyorum.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Üzülerek görüyorum ki yangın fırsatçıları var, bunların bir kısmına ben klavye silahşorları diyorum. Yangının ne olduğunu bilmeden hayatlarında bir defa buraya gelmeyen, bu işi siyasal, kişisel ranta çevirmeye çalışan insanlar var."
Bekir Pakdemirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:16 Kaynak: AA
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