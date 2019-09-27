Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Üzüm, fındık, hububat için üreticilerimizin hesabına...
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Üzüm, fındık, hububat için üreticilerimizin hesabına bugünden itibaren toplam 334 milyon TL yatırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:19 Kaynak: İHA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Üzüm, fındık, hububat için üreticilerimizin hesabına bugünden itibaren toplam 334 milyon TL yatırıldı." - ANKARA
Eylül'de açlık sınırı 2 bin 64 lira, yoksulluk sınırı 6 bin 724 lira oldu Ejder meyvesiyle tanıştı, kazancını 8'e katladı Inter ve Milan'nın 650 milyon euroluk çılgın projesi! Bakan Dönmez: Doğal gaz fiyatlarında kısa vadede değişiklik olmayacak