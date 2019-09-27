Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Üzüm, fındık, hububat için üreticilerimizin hesabına...
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Üzüm, fındık, hububat için üreticilerimizin hesabına...

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Üzüm, fındık, hububat için üreticilerimizin hesabına bugünden itibaren toplam 334 milyon TL yatırıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Üzüm, fındık, hububat için üreticilerimizin hesabına bugünden itibaren toplam 334 milyon TL yatırıldı." - ANKARA

Bekir Pakdemirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:19 Kaynak: İHA
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