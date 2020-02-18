Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlanacak." - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlanacak.' - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlanacak."

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlanacak." - ANKARA

Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:30 Kaynak: İHA
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Son Dakika

Bakan Pakdemirli'den 15 bin kişiye istihdam müjdesi
Gezi Parkı davasındaki beraat kararıyla beraber duruşma salonunda alkış sesleri yükseldi 6 yıl sonra karşılaştığı arkadaşıyla önce tokalaştı, arasının bozuk olduğu aklına gelince yumrukla saldırdı Gezi Parkı davasında tutuklu yargılanan Osman Kavala, 840 gün sonra beraat etti

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