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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlanacak."
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:30 Kaynak: İHA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlanacak." - ANKARA
Son Dakika Bakan Pakdemirli'den 15 bin kişiye istihdam müjdesi Gezi Parkı davasındaki beraat kararıyla beraber duruşma salonunda alkış sesleri yükseldi 6 yıl sonra karşılaştığı arkadaşıyla önce tokalaştı, arasının bozuk olduğu aklına gelince yumrukla saldırdı Gezi Parkı davasında tutuklu yargılanan Osman Kavala, 840 gün sonra beraat etti