Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yalova'da ziyaretlerde bulunup incelemeler yaptı.

Bakan Pakdemirli, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret edip üretici birliklerinin stantlarını gezerek, enstitüde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ile AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar'ı ziyaret eden Pakdemirli, basına kapalı görüşmeler gerçekleştirdi.

Pakdemirli'ye ziyaretlerinde AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol ile diğer ilgililer eşlik etti.